Власти итальянского города решили заманить приезжих необычным способом

Власти итальянского города Теора (область Кампания) решили заманить приезжих необычным способом — они будут оплачивать им аренду жилья. Данная мера направлена на борьбу со стремительно сокращающейся численностью населения Теоры. Об этом сообщает CNN travel.

Новым жителям будут платить по 150 евро в месяц (10,3 тысячи рублей) для аренды пустого дома в течение двух лет или предложат им пять тысяч евро (343,7 тысячи рублей), чтобы приобрести его. Однако воспользоваться предложением смогут только те, кто намерен получить вид на жительство в Теоре в ближайшие три года и имеет как минимум одного ребенка на момент подачи заявления.

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Мэр города Стефано Фарина говорит, что у него есть опасения касаемо практики «дом за один евро», которую используют в других городах Италии. По мнению чиновника, люди в таком случае просто покупают себе недвижимость для отдыха, но не оседают там.

«Каждый год в Теоре рождается два ребенка против 20 пожилых людей, которые умирают. У нас осталось всего полторы тысячи жителей. После страшного землетрясения многие молодые люди уехали. Я хочу прервать эту негативную тенденцию. Город задышит новой жизнью, только если его жители станут резидентами, а их дети пойдут в местную школу», — объясняет Фарина. Власти Теоры даже готовы пойти навстречу и отменить плату за школьное питание и местные сборы за услуги.

Покупка дома с учетом льгот от мэра обойдется даже выгоднее, чем приобретение полуразрушенного объекта в другом итальянском городе, но за один евро. Недвижимость Теоры находится в хорошем состоянии и оснащена мебелью, к тому же нет обязательного условия ее реставрации. «Пока поселились две итальянские семьи и одна из Бразилии с итальянскими корнями. Они даже привезли с собой бабушку с дедушкой», — подытоживает Фарина.

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