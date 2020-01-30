В Италии объявили о распродаже домов по 1 евро

В итальянском Таранто (область Апулия) объявили о распродаже домов по 1 евро. Этот населенный пункт стал первым городом страны, где запустили подобную программу, пишет Il Corriere della Sera.

Ранее в Италии уже устраивали подобные распродажи, однако тогда речь шла лишь о домах в небольших деревнях. Таранто же является административным центром одной из провинций, а население города составляет около 20 тысяч человек.

Местные власти собираются выставить на продажу пока что только пять домов. Если будет спрос, то количество объектов увеличат. Новые собственники обязаны отреставрировать здания, а также проживать в них, чтобы исключить возможность спекуляции (перепродать дом подороже). Заявки уже поступили из Нью-Йорка, Милана и Рима.

Городской совет надеется, что распродажа жилья вдохнет жизнь в исторический центр Таранто, занимающий небольшую полоску земли между морем и лагуной. Власти хотят привлечь 25 тысяч жителей в Старый город. На данный момент там проживает всего три тысячи человек, тогда как в XIX веке это число равнялось 40 тысячам. Большинство горожан покинули район из-за плохого состояния улиц и зданий, а также близости к заводу по производству стали.

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