В Италии началась распродажа домов по 1 евро

В итальянской коммуне Бизачча началась распродажа 90 исторических зданий по цене 1 евро (68,5 рубля). Таким образом местные власти решили побудить людей к переезду, пытаясь спасти умирающие общины. Об этом сообщает CNN travel.

Главное требование к покупателям — они должны отремонтировать здания. Из-за плотной застройки дома стоят очень тесно, у некоторых даже есть общий вход, поэтому здесь рады компаниям друзей и семьям, которые решили жить рядом.

Заммэра города Франческо Тарталья утверждает, что у новых собственников не будет никаких проблем с третьими лицами, в частности с бывшими хозяевами домов. Жители коммуны очень дружелюбны. «Новичков здесь балуют и заботятся о них. Мы хотим, чтобы это место снова засияло», — говорит чиновница.

Ранее власти сицилийской коммуны Бивона решили таким же способом привлечь новых жителей в постепенно вымирающий город. На продажу выставили дома по цене 1 евро. На проведение работ по восстановлению зданий дается четыре года.

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