Россиянин разбил хребет и выиграл квартиру

Уроженец Тункинского района Бурятии лучше всех разбил хребтовую кость и выиграл квартиру. Об этом сообщает портал «Байкал-Daily».

Жалсып Манзаров получил титул абсолютного чемпиона в национальном турнире по разбиванию хребтовой кости. Он проходил с 8 по 9 марта в рамках IV международного этнокультурного фестиваля «Алтан Мундарга». В соревновании принимали участие молодые люди из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Тывы, а также гости из Монголии, Китая и Киргизии. Подобные состязания имеют большую популярность в названных регионах благодаря своей зрелищности.

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В ходе соревнования 19-летний россиянин сломал 22 кости, опередив 546 соперников. Согласно правилам турнира, его участникам могут попасться кости любых животных. Последней Жалсып Манзаров сломал кость верблюда. В качестве приза победителю досталась однокомнатная квартира в Улан-Удэ и телевизор.

«Hээр шаалган» — древняя бурят-монгольская традиционная игра, которая одновременно является состязанием в силе и ловкости, а также религиозный обряд. В качестве снарядов участники используют большую кость коровы или быка, предварительно очищенную от мяса. В эту традицию закладывают серьезный сакральный смысл. Разбивая кость, участник словно отпускает душу животного на свободу и отдает дань уважения духам. В новейшей истории спортивные состязания по разбиванию хребтовой кости проводятся всего три года.

Ранее стало известно, что участник всероссийского конкурса вокалистов «Ты Супер!» Юсуп Алиев получил ключи от трехкомнатной квартиры в центре Грозного. Такой подарок ему сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, тем самым поощрив его талант. Кадыров в своей публикации назвал подростка всеобщим любимцем и настоящим чеченским самородком. Кроме того, он дал поручение региональному общественному фонду имени Ахмата-Хаджи Кадырова взять на себя расходы, связанные с дальнейшим обучением подростка.

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