Две подруги решили попытать удачу и в одночасье разбогатели

В США две подруги детства решили попытать удачу, сыграли в лотерею и в одночасье разбогатели. Об этом сообщает информационный портал UPI.

В октябре 2019 года американка, представившаяся как Майт, выиграла в лотерею Power 8s 100 тысяч долларов (6,1 миллиона рублей). Выигрыш она решила обналичить уже после Нового года. «Спустя несколько недель я выиграла еще 1,8 тысячи долларов (110,4 тысячи рублей) в местном казино», — вспоминает она.

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После победы в казино Майт рассказала о своей удаче подруге детства по имени Келли. Радостная новость подвигла приятельницу тоже сыграть в лотерею. «Я особо не задумывалась, какие билеты купить», — говорит Келли. В результате один из билетов принес ей джекпот в 20,2 тысячи долларов (1,2 миллиона рублей).

Подруги вместе отправились в штаб-квартиру лотереи и одновременно забрали свои призы. Они не сказали, на что планируют потратить выигранные деньги.

В ноябре 2018 года сообщалось, что приятели из Южной Австралии удвоили лотерейный выигрыш из-за путаницы и плохой памяти. Обычно они покупали лотерейные билеты по очереди, но перед последним розыгрышем запутались в графике. В результате каждый выиграл 1,67 миллиона австралийских долларов (70,4 миллиона рублей по текущему курсу).

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