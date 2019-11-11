Приятели выиграли миллионы из-за путаницы и плохой памяти

Путаница помогла приятелям из Южной Австралии удвоить лотерейный выигрыш. Об этом сообщает Nine News.

Двое сослуживцев много лет подряд вместе играли в лотерею. Обычно они покупали лотерейные билеты по очереди, но перед последним розыгрышем запутались в графике. В результате билеты с одинаковыми номерами купили оба.

На субботнем розыгрыше выпали именно те номера, которые они загадали. Выигрыш составил 1,67 миллиона австралийских долларов (73 миллиона рублей). Поскольку у приятелей был не один, а два билета, эту сумму получит и тот, и другой.

«Трудно поверить, что наши номера выпали в ту самую неделю, когда билеты были у обоих, — признался один из них. — Если бы вы нас знали, то понимали бы, что куда вероятнее сценарий, при котором наши номера достают из барабана, как раз когда мы забыли купить лотерейный билет».

Любители лотереи планируют уволиться с работы и вместе уйти на покой.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании Гейл Сей купила три лотерейных билета и по рассеянности вписала в два из них одни и те же числа. Она проверила результаты розыгрыша при помощи телефона и поняла, что ошибка удвоила выигрыш.

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