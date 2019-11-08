Старушка сорвала джекпот и забыла лотерейный билет в магазине

Жительница американского города Балтимор, штат Мэриленд, выиграла в лотерею 12,3 тысячи долларов (784,6 тысячи рублей) и от волнения забыла выигрышный билет в магазине. Об этом сообщает UPI.

70-летняя американка сыграла в лотерею во время поездки в торговый центр, пока ее супруг был в продуктовом магазине. Женщина выбрала виртуальные скачки и сделала ставку с двумя розыгрышами на лошадей 2, 5, 10 и 7. По ее словам, цифры соответствовали датам рождений членов ее семьи.

Когда номера совпали, она отнесла билет кассиру, и тот подтвердил, что она может претендовать на крупный приз. На радостях победительница побежала к своей машине и рассказала мужу о выигрыше. Лишь после того, как он попросил показать билет, женщина поняла, что забыла его на кассе.

Пара вернулась в торговый центр, и сотрудник магазина вернул ей билет. В понедельник, 4 октября, женщина обратилась за денежным призом в штаб-квартиру лотереи.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании Гейл Сей купила три лотерейных билета и по рассеянности вписала в два из них одни и те же числа. Она проверила результаты розыгрыша при помощи телефона и поняла, что ошибка удвоила выигрыш.

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