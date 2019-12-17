Совет победителя лотереи сделал мужчину миллионером

Житель американского округа Джефферсон, штат Миссури, прислушался к совету победителя лотереи и сорвал джекпот в миллион долларов (62,6 миллиона рублей). Об этом сообщает информационный портал UPI.

Джеймс Дейн (James Dane) вспоминает, как однажды ему повстречался мужчина, который выиграл в мгновенную лотерею 10 миллионов долларов (626,3 миллиона рублей). Победитель посоветовал ему всегда покупать сразу два лотерейных билета.

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Позже Дейн заехал на заправку On The Run и, последовав рекомендации, приобрел два билета Million Cash Explosion. «Первый билет не принес мне победы, — рассказывает американец. — Тогда я начал стирать защитный слой со второго билета и увидел знак доллара. Я решил, что выиграл около 30 долларов (почти две тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»). Я продолжил проверять результаты игры, и там появлялось все больше нулей».

В итоге совет незнакомца сделал Дейна миллионером. Новоиспеченный победитель тут же поехал домой, чтобы поделиться радостной новостью с супругой. «Я спросил жену, что бы она сделала, если бы мы выиграли 10 тысяч долларов, — заявил он. — Она ответила, что не имеет об этом представления, поскольку им все равно не сулит подобный приз. Тогда я протянул ей выигрышный билет со словами: "А как насчет миллиона?"»

В октябре сообщалось, что житель американского штата Мичиган прислушался к совету сотрудника магазина купить лотерейный билет Fantasy 5 и сорвал джекпот. Сумма выигрыша составила 587 тысяч долларов (36,8 миллиона рублей по текущему курсу).

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