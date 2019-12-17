Совет победителя лотереи сделал мужчину миллионером

Житель американского округа Джефферсон, штат Миссури, прислушался к совету победителя лотереи и сорвал джекпот в миллион долларов (62,6 миллиона рублей). Об этом сообщает информационный портал UPI.
Джеймс Дейн (James Dane) вспоминает, как однажды ему повстречался мужчина, который выиграл в мгновенную лотерею 10 миллионов долларов (626,3 миллиона рублей). Победитель посоветовал ему всегда покупать сразу два лотерейных билета.
Позже Дейн заехал на заправку On The Run и, последовав рекомендации, приобрел два билета Million Cash Explosion. «Первый билет не принес мне победы, — рассказывает американец. — Тогда я начал стирать защитный слой со второго билета и увидел знак доллара. Я решил, что выиграл около 30 долларов (почти две тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»). Я продолжил проверять результаты игры, и там появлялось все больше нулей».
В итоге совет незнакомца сделал Дейна миллионером. Новоиспеченный победитель тут же поехал домой, чтобы поделиться радостной новостью с супругой. «Я спросил жену, что бы она сделала, если бы мы выиграли 10 тысяч долларов, — заявил он. — Она ответила, что не имеет об этом представления, поскольку им все равно не сулит подобный приз. Тогда я протянул ей выигрышный билет со словами: "А как насчет миллиона?"»
В октябре сообщалось, что житель американского штата Мичиган прислушался к совету сотрудника магазина купить лотерейный билет Fantasy 5 и сорвал джекпот. Сумма выигрыша составила 587 тысяч долларов (36,8 миллиона рублей по текущему курсу).