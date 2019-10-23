Мужчина прислушался к совету незнакомца и разбогател

Житель американского штата Мичиган прислушался к совету сотрудника магазина купить лотерейный билет Fantasy 5 и сорвал джекпот. Об этом сообщает информационный портал UPI.

70-летний мужчина, пожелавший сохранить анонимность, всегда играл в лотерею Mega Millions. «Я покупаю один билет Mega Millions при каждом розыгрыше, — вспоминает американец. — Когда я в очередной раз зашел в магазин за билетом, работник предложил мне сыграть в Fantasy 5, поскольку сумма выигрыша была довольно крупной. Я решил попробовать».

Материалы по теме Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером

Приобретенный билет принес игроку 10 долларов (638 рублей). На выигранные деньги он купил еще несколько лотерейных билетов Fantasy 5 и на следующий день снова обогатился на 10 долларов. «Так произошло еще несколько раз, а 14 августа я выиграл главный джекпот», — рассказывает мужчина.

Счастливый билет с комбинацией чисел 03-24-25-27-35 принес любителю азартных игр 587 тысяч долларов (37,4 миллиона рублей).

Победитель планирует потратить часть денежного выигрыша на покупку нового автомобиля и нескольких клюшек для гольфа, а остальную сумму — сберечь на будущее.

В июле сообщалось, что в штате Мэриленд зуд помог супружеской паре сорвать джекпот. Муж и жена обсуждали, как бы потратили деньги, если бы выиграли в лотерею. Внезапно у обоих зачесались ладони. На следующий день мужчина купил лотерейный билет, который принес им 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей по текущему курсу).

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!