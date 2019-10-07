Многодетная мать прислушалась к совету незнакомца и разбогатела

Суеверие дочери и совет продавца помогли жительнице американского города Балтимор, штат Мэриленд, сорвать куш в лотерею. Об этом сообщает портал UPI.

Женщина по имени Люси рассказала, что в один и тот же день у трех ее взрослых дочерей зачесались ладони. Одна из девушек сочла это знаком, чтобы испытать удачу. Она оставила матери деньги и настояла на покупке лотерейного билета.

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Люси заехала на местную заправку Ситго и по совету продавца приобрела за пять долларов (324 рубля) билет мгновенной лотереи Winning Streak. Позже 36-летняя дочь стерла на билете защитный слой и обнаружила, что семья выиграла 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей).

Дочь решила потратить часть денежного приза на организацию морского путешествия для матери и ее супруга. Остальную сумму она передаст Люси на воспитание ее восьми внуков.

В июле сообщалось, что в штате Мэриленд зуд помог супружеской паре сорвать джекпот. Муж и жена обсуждали, как бы потратили деньги, если бы выиграли в лотерею. Внезапно у обоих зачесались ладони. На следующий день мужчина купил лотерейный билет с выигрышем в 50 тысяч долларов.

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