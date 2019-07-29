Супруги почесали руки и сорвали джекпот

В американском штате Мэриленд зуд помог супружеской паре сорвать джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Муж и жена обсуждали, как потратили бы деньги, если бы выиграли в лотерею. Внезапно у обоих стали чесаться руки. Они сочли это знаком того, что им действительно стоит испытать удачу.

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На следующий день мужчина купил билет моментальной лотереи и подарил его супруге. Она стерла защитный слой и обнаружила, что выиграла 50 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей).

Пара планирует пустить полученные деньги на погашение долгов и совместный отпуск, а остаток — инвестировать.

В январе сообщалось, что любитель азартных игр из американского штата Мэриленд сорвал три джекпота за один раз благодаря суеверию. По его словам, за каждой цифрой стоит значимая для него дата — дни рождения его близких.

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