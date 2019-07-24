Собака помогла мужчине стать миллионером

Житель американского города Хендерсон, штат Северная Каролина, утверждает, что сорвал в лотерею джекпот благодаря собаке, которая принесла ему удачу. Об этом сообщает UPI.

В субботу, 20 июля, Мойсес Дуарте (Moises Duarte) завозил пса породы ши-тцу к сестре в город Дарем и забежал в магазин Buy Quick Food Mart. Там мужчина купил лотерейный билет Red Hot Million за 10 долларов (632 рубля), который принес ему выигрыш в миллион долларов (63 миллиона рублей).

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«Когда я увидел сумму денежного приза, я не мог поверить своим глазам, — признался Дуарте. — Я просто уставился в одну точку и не прекращал смотреть».

Победитель подчеркнул, что именно благодаря домашнему питомцу он стал миллионером. «Я бы и не купил лотерейный билет, если бы не повез пса к сестре», — заключил удачливый американец.

В 2018 году жительница американского города Венето, штат Орегон, рассказала, что воскресные прогулки с собаками помогли ей выиграть в лотерею. Семейная традиция принесла женщине 70 тысяч долларов (около 4,4 миллиона рублей по текущему курсу).

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