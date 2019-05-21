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Кадыров подарил «всеобщему любимцу» квартиру в Грозном

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Муслим Хучиев и Юсуп Алиев

Участнику всероссийского конкурса вокалистов «Ты Супер!» Юсупу Алиеву вручили ключи от трехкомнатной квартиры в центре Грозного. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

Родившийся в чеченском селе Фрунзенское Алиев стал полуфиналистом музыкального соревнования, организованного телеканалом «НТВ». Кадыров в своей публикации назвал подростка всеобщим любимцем и настоящим чеченским самородком. «Он блестяще дошел до полуфинала, но судьи решили, что в финале должны выступить другие конкурсанты, — отметил политик. — Тем не менее, это невероятный результат, снискавший Юсупу всеобщую любовь зрителей и уважение специалистов».

По словам главы Чечни, трехкомнатную квартиру в столице республике Алиеву выделили по решению регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. В помещении есть вся необходимая мебель. Кроме этого, фонд взял на себя расходы, связанные с дальнейшим обучением подростка.

«Уверен, что Юсуп не остановится на достигнутом, будет и дальше также прилежно работать над своим талантом и радовать нас в дальнейшем еще более престижными и яркими победами», — подчеркнул Кадыров.

«Ты супер!» — международный телевизионный музыкальный проект телеканала «НТВ», в котором принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей. Участниками конкурса являются воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных и опекунских семей в возрасте от семи до 18 лет.

В базе ЦИАН стоимость трехкомнатных квартир в Грозном составляет от 1,85 миллиона до 12 миллионов рублей.

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