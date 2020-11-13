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Драки санитаров и пациентов московской психбольницы попали на видео

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В Москве санитары психиатрической больницы №5 несколько раз подрались с пациентами. Драки попали на видео, которое опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На первом кадре видно, как пациент принимает таблетки и направляется в палату. Санитар останавливает пациента, встает на мыски и что-то проверяет, после чего пациент замахивается рукой. В ответ санитар бьет его по лицу и мужчина падает. После этого медработник затаскивает его в палату, волоча по полу. В следующем кадре, уже из палаты, видно, как санитар приволакивает пациента к койке, после чего бьет по лицу.

В другом кадре пациент нападает на медработника, который попытался развернуть его и направить в палату также после приема таблеток. На помощь коллеге спешат другие врачи, однако пациент успевает ударить его по лицу так, что тот падает. После этого больного валят на пол другие медики, связывают и затаскивают в палату. В следующем кадре видно, что в процессе потасовки с мужчины сползли штаны — в таком виде его привязывают к кровати.

В руководстве больницы рассказали, что речь идет об отделении, где лежат «самые буйные больные», поэтому их приходится привязывать. При этом, как пишет Baza, в администрации учреждения признали, что медикам стоило аккуратнее обращаться с пациентами и не волочить их по полу.

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