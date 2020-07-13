Россиянина с переломом обматерили в больнице и выкинули на улицу

В Краснотурьинске Свердловской области пациенту с переломом пятки отказали в приеме из-за дезинфекции, выкинули на улицу и заставили ждать на крыльце больницы. Нетрезвый сотрудник больницы обматерил мужчину и схватил за горло его жену. Видео конфликта опубликовано в одной из местных групп во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 12 июля. По словам очевидца, обратившемуся в больницу местному жителю с переломом сказали ждать 40 минут, пока в помещении идет дезинфекция. После этого мужчина с женой еще раз позвонили, им снова сказали ждать. Затем вышел нетрезвый мужчина с форме санитара, начал материться и вести себя агрессивно. На опубликованных кадрах видно, как он в грубой форме разговаривает с парой и закрывает дверь больницы прямо перед лицом женщины. «Даму свою успокой, ***, пока я, ***, ее не успокоил. Тебе говорят, ***, закрыто, ***, на обработку, надо ждать, ***», — говорит санитар пациенту на видео.

«Человек, кричащий матом, в алкогольном угаре взял за горло женщину, а пациенту сказал: "А ты, хромоногий, сиди, не лезь". В больнице парня с переломом приняли только спустя полтора часа, и то после того, как сотрудникам ЦГБ [центральной городской больницы] сказали, что позвонили в Роспотребнадзор», — говорится в сообщении.

В приемной больницы изданию Znak отказались комментировать ситуацию. Там заявили, что все комментарии дают только в письменном виде. Журналисты издания отправили в больницу официальный запрос.

Ранее в Мурманске местная жительница пожаловалась на врачей травмпункта, которые отказали ей в медпомощи и заявили, что она — пьющая, если не помнит, при каких обстоятельствах у нее заболела нога. «Я описала ситуацию, что болит нога, невозможно даже уснуть было. На что мне сказали, что я пришла не по адресу. На вопрос врача, ударялась ли я, ответила, что не помню, так как на работе могла не придать значения, если где-то задела. Далее в грубой форме и на повышенных тонах мне сообщили, что я пьющая, раз не помню, и подобный бред», — рассказала женщина.

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