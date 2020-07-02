Российскую больницу проверят после видео с задыхающейся пациенткой

В Уярской больнице в Красноярском крае пройдет проверка после появления видео, на котором пациентки с проблемами дыхания пожаловались на ужасные условия и отсутствие аппаратов ИВЛ, сообщается на сайте регионального Минздрава.

В публикации говорится, что на видео показано терапевтическое отделение. Всего в клинике находится восемь человек с пневмонией, зараженных коронавирусом в учреждении нет. «Все пациенты получают лечение и осматриваются врачом. По результату утреннего обхода принято решение о транспортировке в течение дня в Канск троих пациентов», — говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что, согласно регламенту, больных с подтвержденным COVID-19 или тяжелой пневмонией из Уяра должны госпитализировать в Канскую межрайонную больницу. В случае необходимости сложных пациентов оттуда перевозят в Красноярск.

Ранее Telegram-канал «Борус» опубликовал ролик, снятый одной из пациенток госпиталя. Задыхающаяся женщина рассказывала о нехватке медиков, показывала обвалившийся потолок и пятна, оставшиеся после дождя. Другие больные также высказали свое недовольство условиями пребывания, духотой и высокой влажностью в помещениях. В посте отмечалось, что на кадрах женщины с коронавирусом, в больнице нет лекарств и аппаратов ИВЛ.

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