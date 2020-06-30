Главврач объяснил найденные мешки для трупов у больницы в Коммунарке

Наполненные документами мешки для трупов, которые нашли жители Коммунарки недалеко от больницы №40, должны были перевозить частные похоронные компании. Об этом сообщил главный врач Денис Проценко в Facebook.

«Мы выяснили, что все тела умерших, данные о которых были обнаружены за территорией нашей больницы, из нашего морга забирали ряд агентов, индивидуальных предпринимателей», — написал главврач.

По его словам, в черных пакетах были не оригиналы медицинских карт, а ксерокопии титульного листа для идентификации скончавшегося. Проценко заверил, что все оригиналы медицинской документации и история болезни хранятся в специальном архиве госпиталя. Он выразил надежду, что правоохранительные органы разберутся в этой ситуации.

28 июня в километре от больницы в Коммунарке, где лечатся зараженные коронавирусом, прохожие нашли несколько мешков для перевозки трупов. Внутри лежали бирки, зараженная кровь, медицинская документация по умершим пациентам. Часть пакетов находилась возле дороги, другую отнесло ветром к реке и жилым домам. Горожане отнесли находку в клинику и сняли происходившее там на видео.

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