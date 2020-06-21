Путин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда России главному врачу городской клинической больницы №40 в московском поселке Коммунарка Денису Проценко. Это следует из соответствующего указа, опубликованного в воскресенье, 21 июня, на сайте Кремля.

Как отмечается в документе, Проценко был удостоен почетного звания за особые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в ходе борьбы с коронавирусной инфекцией.

Аналогичные звания также получили главврач петербургской Покровской больницы Марина Бахолдина, главврач городской клинической больницы №29 в Нижегородской области Юлия Гаревская, врач Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирина Коваль и главврач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.

Ранее в июне сообщалось, что Проценко отправят в Дагестан для борьбы с коронавирусом. Вместе с ним на помощь регионам, где наблюдается тяжелая ситуация с распространением инфекции, должны быть направлены еще около 40 столичных медиков.

Проценко сам перенес коронавирус. О его заражении стало известно 31 марта. Тогда Проценко изолировался в своем кабинете и перешел на дистанционный режим работы. 15 апреля медик сообщил, что выздоровел.

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