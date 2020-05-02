Перенесший коронавирус главврач больницы в Коммунарке рассказал о болезни

Главврач московской больницы для зараженных коронавирусом Денис Проценко рассказал, как протекала его болезнь после того, как он сам подхватил инфекцию. Об этом он поведал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 4» в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По словам Проценко, он перенес болезнь в средней форме. При этом у медика наблюдались «достаточно типичные» симптомы: лихорадка и поражение легких, которое было зафиксировано на КТ.

В то же время, отметил главврач, его состояние позволило ему проходить лечение неамбулаторно. «С той же терапией, кстати, которую мы используем у наших пациентов», — уточнил он.

Проценко добавил, что чаще всего врачи заражаются коронавирусом не на работе, а в других местах, как и прочие пациенты. «Когда ты в тайвике, в костюме в этом белом, когда ты в респираторе, когда у тебя надеты очки, риск инфицироваться, конечно, гораздо меньше, несмотря на то, что ты в близком находишься рабочем контакте с пациентом», — пояснил он.

О том, что главврач коммунарской больницы заразился коронавирусом, стало известно 31 марта. Тогда Проценко изолировался в своем кабинете и перешел на дистанционный режим работы. 15 апреля медик сообщил, что выздоровел.

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