Проценко призвал не считать выход на плато показателем победы над коронавирусом

Выход на плато по числу заражений коронавирусом не является показателем скорой победы над инфекцией. Об этом заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, передает телеканал РЕН ТВ.

По его словам, анализ всех эпидемий гриппа показал, что они не протекали по сценарию «рост — выход на плато — падение». Во многих случаях наблюдалось по три волны, которые растягивались на длительный период.

«Я считаю, что выход на плато, снижение числа зараженных — это еще не конец истории и не полная победа над коронавирусом», — отметил Проценко.

Ранее Денис Проценко назвал новый симптом коронавируса. По его словам, у основной части зараженных отмечаются высыпания на руках и животе. Также главврач напомнил о важности соблюдения самоизоляции, иначе майские праздники «станут причиной взрыва заболеваемости».

По данным на 1 мая, в России зарегистрирован 114 431 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За все время эпидемии 1169 человек скончались, 13 220 — выздоровели. Число заразившихся коронавирусом в мире по состоянию на утро 1 мая достигло 3 257 520, свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса. Всего с начала пандемии умерли 233 405 человек, вылечились — 1 014 809.

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