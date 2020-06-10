Главврача больницы в Коммунарке отправят в Дагестан

Главного врача городской клинической больницы №40 в московском поселке Коммунарка Дениса Проценко отправят в Дагестан для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб в среду, 10 июня.

Помимо Проценко, на помощь врачам Дагестана, Северной Осетии, Алании, Ингушетии, Забайкальского края, Дагестана, Владимира и Пскова направят еще шесть медицинских бригад из Москвы. Так, около сорока медиков сменят врачей в регионах по поручения мэра Москвы Сергея Собянина.

«В составе мультидисциплинарных медицинских бригад специалисты различных профилей, имеющие большой опыт в перепрофилировании московских стационаров под COVID-19 и лечении пациентов с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Первые официальные сообщения о тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане появились 17 мая, когда глава регионального Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов заявил о смерти более 40 врачей. Он также рассказал о тысячах случаев внебольничной пневмонии. На следующий день президент России Владимир Путин провел совещание с руководством республики, в ходе которой муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев уточнил, что в регионе умерли около 50 врачей и назвал ситуацию с коронавирусом крайне сложной.

Главврач московской больницы Проценко, в свою очередь, сообщил, что число пациентов с коронавирусом в Коммунарке в конце мая снизилось вдвое относительно начала месяца. Так, 2-3 мая в учреждении было 300-330 заболевших COVID-19. Также более чем вдвое снизилось число пациентов с внебольничной пневмонией — с примерно 500 до 200-240. Сам Проценко также переболел COVID-19. По его словам, он перенес болезнь в средней форме.

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