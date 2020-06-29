Главврач прокомментировал мешки для трупов возле больницы в Коммунарке

В километре от больницы №40 в московской Коммунарке найдены мешки для перевозки трупов. Полиция выясняет, как они попали за пределы медучреждения. Об этом главный врач Денис Проценко написал в Facebook.

По его словам, внутри пакетов не было медицинских карт умерших от коронавируса, как об этом сообщалось ранее.

Главврач добавил, что закон строго регламентирует процедуру выдачи тел умерших. «Вся необходимая информация и документация об алгоритме, а также тех, кому они были выданы, имеется в больнице и передана правоохранительным органам для установления причин произошедшего», — отметил Проценко.

Ранее издание Readovka.ru писало, что 28 июня прохожие нашли большие черные пакеты, в которых лежали бирки от трупов, зараженная кровь, медицинские карты и документы по умершим пациентам. Часть мешков лежала возле дороги, приваленная камнями и мусором, другую ветром отнесло к реке и к жилым домам. Находку горожане отнесли в ближайшее здание медучрежения, которое оказалось в «красной зоне», происходящее внутри они сняли на видео.

В ролике медицинский сотрудник в защитном костюме встречает россиян и начинает фотографировать содержимое принесенного пакета. В кадре показываются медкарта и лист с данными об умершем человеке с указанием даты смерти. Медик отсылает полученные снимки коллегам и ждет указаний.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!