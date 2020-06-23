Росстат объяснил разные данные по смертности от коронавируса в России

Разница почти в полтора раза в данных Росстата и оперативного штаба по смертности от коронавируса в апреле связана с разной методикой подсчета. Это в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК объяснил глава службы статистики Павел Малков.

По его словам, оперштаб владеет оперативной и актуальной информацией, которая вручную заносится в их систему. У Росстата другая методика расчета летальности, основанная на получаемых свидетельствах о смерти. Во время эпидемии появились сложности с их быстрым сбором, поскольку сам процесс признания человека умершим в России занимает время, иногда 45 дней и более. Также в некоторых регионах по закону граждане не обязаны регистрировать смерть в загсе, чтобы захоронить умершего. Например, такая тенденция существует на Северном Кавказе, в Поволжье, на Дальнем Востоке, в части Южного федерального округа.

«Также необходимо понимать, что смертность от коронавируса — это вовсе не бинарная величина: умер от коронавируса, умер не от коронавируса. Все совсем не так просто», — сказал Малков. Он отметил, что, например, традиции некоторых народов в России запрещают вскрытие трупа, что в отдельных случаях осложняет определение причины смерти.

Глава службы заверил, что их данные по смертности от вируса будут уточняться.

Согласно сведениям оперативного штаба, от коронавируса в апреле скончалось 1152 человека. По данным Росстата, эта цифра составила 1660.

В конце мая сообщалось, что Россия переходит на новую методологию подсчета смертей от COVID-19, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Так, теперь учитываются в том числе случаи, когда инфекция привела к осложнениям основного заболевания, ставшего причиной гибели пациента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!