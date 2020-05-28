Дело за фейк о ночном вывозе тел погибших от коронавируса передали прокурору

Уголовное дело в отношении москвички Ольги Толокевич, обвиняемой в распространении фейка о якобы ночном массовом вывозе из обсервационного центра тел погибших от коронавируса, передали прокуратуре. Следственный комитет расследование завершил, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

По ее словам, Толокевич распространяла недостоверную информацию, чтобы увеличить число подписчиков сообщества в социальной сети, «что позволило бы получать прибыль от размещения в ней рекламы».

Москвичке предъявили обвинение по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Ей грозит штраф в размере от 300 до 700 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы либо ограничение свободы на срок до 3 лет.

В СК сообщили, что Толокевич призналась в содеянном. Дело передали прокурору для решения вопроса о его направлении в суд.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!