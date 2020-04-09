Возбуждено уголовное дело о геноциде в Ростовской области во время войны

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о геноциде более 30 тысяч жителей Ростовской области во время Великой Отечественной войны. Об этом в четверг, 9 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко

Установлено, что 11 и 12 августа 1942 года военнослужащие зондеркоманды СС-10 «а», полиции и безопасности СД вывезли в район поселка Змиевская Балка более 27 тысяч человек под предлогом переселения мирного населения еврейской национальности. Позже они были расстреляны.

В период оккупации города Шахты военнослужащие полиции безопасности и СД регулярно производили аресты советских граждан, в том числе горняков и членов их семей, которых вывозили в район шахты имени Красина и там расстреливали, а тела убитых сбрасывали в шахты. Также установлено, что 14 февраля 1943 года на территории Грузиновского сельсовета были убиты не менее 427 мирных жителей и 72 пионеров.

На официальном YouTube-канале СКР, отмечается, что к геноциду в Ростовской области причастен бывший эсэсовец, переводчик в зондеркоманде СС-10 «а» Гельмут Оберлендер.

В феврале сообщалось, что СКР запросил у Канады материалы уголовных дел по массовому убийству воспитанников детского дома в Ейске Краснодарского края в 1942 году.

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