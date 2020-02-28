Подозреваемого в убийстве детей в Ейске бывшего эсэсовца задумали выдать Украине

Бывшего эсэсовца Гельмута Оберлендера, подозреваемого в причастности к массовому убийству воспитанников детдома в Ейске, задумали выдать Украине. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По его словам, 96-летнего Оберлендера не хотят видеть в Канаде и Германии, но могут принять на Украине, где он родился. «Нам известно, что такие переговоры ведутся его адвокатом», — добавил собеседник газеты.

Ранее, 22 февраля, сообщалось, что Канада еще не приняла решение о депортации Оберлендера. В канадском управлении по делам иммиграции и беженцев объяснили, что к ним поступило ходатайство о прекращении дела бывшего эсэсовца, и прошение сейчас находится в стадии рассмотрения. Если ходатайство отклонят, то дело Оберлендера будет передано на слушание по вопросу приемлемости, которое вынесет окончательное решение о депортации.

В октябре 2019 года ФСБ России рассекретила документы о гибели 214 детей в годы Великой Отечественной войны, в том числе результаты обследования могил и эксгумации тел. Убитые нацистами были воспитанниками детского дома, эвакуированного в Ейск. После этого было возбуждено уголовное дело по статье 357 УК России («Геноцид»).

Оберлендер родился в селе Молочанск Запорожской области Украины. Он был переводчиком в зондеркоманде СС-10 «а» под началом доктора Курта Кристмана. Это подразделение известно использованием на оккупированных территориях мобильных газовых камер. Одна из операций проводилась на территории Краснодарского края в период 1942-1943 годов, когда в регион была направлена зондеркоманда. Массовое убийство детей на этой территории было совершенно 9 и 10 октября 1942 года.

В 1940-х и 1960-х годах, когда несколько участников зондеркоманды СС-10 «а» было задержано и осуждено, Оберлендеру удалось избежать уголовной ответственности. Он не отрицает своей службы в зондеркоманде, но заявляет о непричастности к массовым убийствам.

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