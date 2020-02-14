Россия запросила у Канады документы по массовому убийству детей в 1942 году

Следственный комитет России запросил у Канады материалы уголовных дел по массовому убийству воспитанников детского дома в Ейске Краснодарского края в 1942 году. Об этом в пятницу, 14 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В октябре 2019 года было возбуждено уголовное дело по статье 357 УК РФ («Геноцид») по факту убийства воспитанников Ейского детского дома во время Великой Отечественной войны.

По словам Петренко, следствие направило запрос канадской стороне на предоставление материалов уголовных дел и иных судебных процессов в отношении Гельмута Оберлендера, проверяемого на причастность к этому преступлению.

Оберлендер служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 «а» под началом доктора Курта Кристмана. Их подразделение известно использованием на оккупированных территориях мобильных газовых камер. Одна из операций проводилась на территории Краснодарского края в период 1942-1943 годов, когда в регион была направлена зондеркоманда. Массовое убийство детей на данной территории было совершенно 9 и 10 октября 1942 года.

В 1940-х и 1960-х годах ряд участники зондеркоманды СС-10 «а» были задержаны и осуждены. Однако Оберлендеру удалось избежать уголовной ответственности, он скрылся от органов следствия сразу после капитуляции Германии.

В декабре 2019 года Верховный суд Канады лишил Оберлендера ранее выданного гражданства, поскольку он скрыл от властей страны факт участия в деятельности зондеркоманды СС-10 «а».

«В настоящее время Следственный комитет России, основываясь на нормах международного права и национального законодательства, устанавливает все обстоятельства участия Оберлендера в составе зондеркоманды, поскольку в соответствии с Уставом Международного Военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности — преступления без срока давности», — подчеркнула Петренко.

В октябре 2019 года ФСБ России рассекретила документы о гибели 214 детей в годы Великой Отечественной войны, в том числе результаты обследования могил и эксгумации тел. Убитые нацистами были воспитанниками детского дома, эвакуированного в Ейск.

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