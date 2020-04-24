Созданный для жертв коронавируса морг из грузовиков в Нью-Йорке попал на видео. Кадры опубликовало агентство Ruptly в Youtube.

Импровизированный морг из десяти грузовиков-рефрижераторов разместили в самом населенном районе города — Бруклине. Его будут использовать временно для хранения тел погибших от COVID-19 из-за большой нагрузки на постоянные морги.

Впервые в Нью-Йорке грузовики-рефрижераторы для вывоза тел умерших от пневмонии COVID-19 появились в конце марта. Чиновники тогда предполагали, что ситуация может ухудшиться и мест в строящихся дополнительных моргах не хватит. В последний раз такие меры принимали после террористических атак 11 сентября 2001 года.

По данным института Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 869 тысяч случаев инфицирования коронавирусом нового типа. От связанных с ним причин там погибли более 50 тысяч человек.

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