В Польше не захотели видеть Украину в Евросоюзе

Экс-глава МО Польши Блащак: Польша должна заблокировать путь Украине в ЕС

Польское руководство должно заблокировать переговоры о членстве Украины в Европейском союзе. С таким заявлением выступил бывший министр обороны Польши, член оппозиционной партии «Право и справедливость» Мариуш Блащак, передает портал 300polytika.

«Прорыв будет тогда, когда на повестке дня у польских властей появятся два принципиальных вопроса. Во-первых, запрет бандеризма. Во-вторых, блокирование переговоров Украины с Евросоюзом», — пояснил политик.

Свою позицию Блащак аргументировал вопросами национальной безопасности: защитой исторической правды и спасением польского сельского хозяйства от конкуренции со стороны Украины.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что ему не удалось решить разногласия с Киевом на полях саммита НАТО в Анкаре. Польский лидер отметил, что Варшава не видит возможности для переговоров на тему отношения к Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в России), эту позицию он лично подтвердил президенту Украины Владимиру Зеленскому.