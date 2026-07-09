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11:22, 9 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о нежелании УЕФА возвращать футбольную сборную на турниры

Депутат Свищев: Россия надеется на справедливое решение ФИФА в отношении сборной страны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Понятно, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не ждут российскую команду с распростертыми объятиями, заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на нежелание конфедерации возвращать сборную страны на соревнования.

Ранее УЕФА выступил против участия российских клубов и сборных в международных турнирах, несмотря на снятие санкций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я сразу сказал, что простым решение не будет, и возвращение России — это, может быть, наше желание, наша фантазия, но понятно, что в УЕФА с распростертыми объятиями нас не ждут, потому что вы знаете настроения некоторых европейских стран. Оно критично по отношению к возвращению нашей команды. Поэтому ничего здесь удивительного нет. Но ФИФА [Международная федерация футбола] сделала заявление. Переговоры идут. Мы надеемся на решение ФИФА, что оно будет справедливым по отношению к российской команде», — высказался депутат.

До этого стало известно, что в ФИФА рассмотрят вопрос о возвращении сборной России на соревнования под эгидой организации.

Во вторник, 7 июля, МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) был временно восстановлен в правах.

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