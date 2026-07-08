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20:51, 8 июля 2026Спорт

Названы выступившие против возвращения сборной России по футболу страны

Англия, Германия и Франция выступили против возвращения сборной России по футболу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил против возвращения российских клубов и сборных на международную арену, несмотря на снятие санкций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, многие футбольные федерации западноевропейских стран, в частности Англия, Германия и Франция, по-прежнему категорически против допуска российских команд. Отмечается, что реальной перспективы снятия санкций с российских команд к европейским турнирам нет.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА не планируют допускать российские клубы и сборные до международных соревнований в ближайшее время. При этом отмечалось, что ФИФА дополнительно проанализирует решение МОК.

7 июля МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России временно восстановили в правах.

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