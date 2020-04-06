В Нью-Йорке задумались о массовых захоронениях жертв коронавируса в парках. Об этом сообщает The New York Times.

По словам председателя комитета по здравоохранению городского совета Марка Левин (Mark Levine), вопрос о создании временных захоронений в общественном парке действительно рассматривается. Власти опасаются, что возможности городских и больничных моргов будут исчерпаны из-за высокого уровня смертности от COVID-19. При этом Левин не уточнил, о каком парке идет речь, отметив, что он должен находиться в удалении от людей.

«Скоро мы начнем "временные захоронения". Вероятно, это будет сделано путем использования для захоронения парков Нью-Йорка. Да, вы правильно прочли. Будут вырыты траншеи по десять гробов в ряд», — пояснил он в Twitter, уточнив, что погребения будут проходить достойно.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в свою очередь подтвердил обсуждение такого варианта, однако заверил, что решение еще не принято. «Нам, возможно, придется иметь дело с временными захоронениями, чтобы мы потом могли разобраться с каждой семьей умершего. У нас будут возможности для временных похорон, — больше я ничего не скажу», — заключил он.

Материалы по теме Восточное поветрие Как успешная борьба с коронавирусом поможет Китаю победить США и стать новым мировым лидером?

В конце марта на лицах Нью-Йорка появились грузовики-рефрижераторы, чтобы вывозить тела умерших от пневмонии COVID-19. Предполагается, что ситуация может ухудшиться, и мест в строящихся дополнительных моргах не хватит. В последний раз такие меры принимали после террористических атак 11 сентября 2001 года.

По данным на 6 апреля, в мире более 1 миллиона 309 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 72 тысяч скончались, еще 273 тысячи человек вылечились. США находятся на первом месте в мире по числу зараженных — более 347 тысяч граждан, более 10 тысяч умерли, почти 19 тысяч выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!