В Нью-Йорке задумались о массовых захоронениях жертв коронавируса в парках. Об этом сообщает The New York Times.
По словам председателя комитета по здравоохранению городского совета Марка Левин (Mark Levine), вопрос о создании временных захоронений в общественном парке действительно рассматривается. Власти опасаются, что возможности городских и больничных моргов будут исчерпаны из-за высокого уровня смертности от COVID-19. При этом Левин не уточнил, о каком парке идет речь, отметив, что он должен находиться в удалении от людей.
«Скоро мы начнем "временные захоронения". Вероятно, это будет сделано путем использования для захоронения парков Нью-Йорка. Да, вы правильно прочли. Будут вырыты траншеи по десять гробов в ряд», — пояснил он в Twitter, уточнив, что погребения будут проходить достойно.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в свою очередь подтвердил обсуждение такого варианта, однако заверил, что решение еще не принято. «Нам, возможно, придется иметь дело с временными захоронениями, чтобы мы потом могли разобраться с каждой семьей умершего. У нас будут возможности для временных похорон, — больше я ничего не скажу», — заключил он.
В конце марта на лицах Нью-Йорка появились грузовики-рефрижераторы, чтобы вывозить тела умерших от пневмонии COVID-19. Предполагается, что ситуация может ухудшиться, и мест в строящихся дополнительных моргах не хватит. В последний раз такие меры принимали после террористических атак 11 сентября 2001 года.
По данным на 6 апреля, в мире более 1 миллиона 309 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 72 тысяч скончались, еще 273 тысячи человек вылечились. США находятся на первом месте в мире по числу зараженных — более 347 тысяч граждан, более 10 тысяч умерли, почти 19 тысяч выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения