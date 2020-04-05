Врачи Нью-Йорка задумали компенсировать нехватку халатов мешками для мусора

Главный врач медицинского центра SUNY в Нью-Йорке Уэйн Райли рассказал о нехватке средств индивидуальной защиты для врачей, работающих с зараженными коронавирусом. Его слова передает CNN.
По словам Райли, медикам вскоре придется компенсировать недостающие хирургические халаты мешками для мусора и дождевиками. Он заявил, что запаса средств индивидуальной защиты в его центре хватит лишь на полтора дня.
Врач пояснил, что у медиков нет времени ждать пополнения экипировки из государственных запасов, к тому же они сильно уменьшились. «Поэтому мы собираемся проявить творческий подход», — добавил Райли.
Ранее президент страны Дональд Трамп заявил, что США направят дополнительно тысячи военных для помощи штатам в борьбе с коронавирусом. Он уточнил, что как минимум тысяча военнослужащих будет направлена в Нью-Йорк, ставший очагом распространения инфекции.
По последним данным, в США зафиксировано более 312 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 8,4 тысячи человек умерли, еще 14,9 тысяч — вылечились. Нью-Йорк является одним из центров эпидемии — там выявлено более 63 тысяч зараженных.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения