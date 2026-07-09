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11:21, 9 июля 2026Силовые структуры

Россиянин развратил двух малолетних детей

В Тамбовской области осудили мужчину за насилие над двумя малолетними детьми
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Wonchalerm / Shutterstock / Fotodom

В Тамбовской области осудили мужчину за насилие над двумя малолетними детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного суда региона.

Он признан виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, 61-летний местный житель совершил действия сексуального характера, воспользовавшись беспомощным состоянием двух потерпевших, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

Тамбовский областной суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что вышедший на свободу россиянин снова надругался над ребенком.

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