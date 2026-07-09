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11:12, 9 июля 2026Россия

В Минздраве захотели по-новому проводить стоматологические процедуры в России

Минздрав захотел обязать стоматологов применять анестезию при риске болевых ощущений
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vadim Ratnikov / Shutterstock / Fotodom

В Минздраве захотели по-новому проводить стоматологические процедуры в России и обязать медиков применять анестезию при проведении всех стоматологических манипуляций, способных вызвать боль. Проект приказа опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«При наличии медицинских показаний помощь может быть оказана с использованием анестезиологического пособия, включая седацию или наркоз, по правилам профиля "анестезиология и реаниматология"», — говорится в документе.

Кроме того, Минздрав намерен обновить требования к оснащению стоматологических кабинетов. В них в обязательном порядке должны будут присутствовать автоматический наружный дефибриллятор, укладки для профилактики парентеральных инфекций у персонала, а также препараты и медицинские изделия для оказания помощи при анафилактическом шоке.

В России также захотели добавить стоматологических фельдшеров в перечень специальностей, которые должны быть в медицинских учреждениях в соотношении пять медиков на 10 тысяч взрослого населения.

Что касается оказания первичной стоматологической помощи, то, согласно задумке Минздрава, ее теперь смогут оказывать стоматологические гигиенисты и зубные техники. После устранения острой боли они должны будут направить пациента в медицинскую организацию для получения специализированной помощи. А при выявлении у пациента признаков онкологического заболевания, согласно нововведениям, пациента обязательно направлять на консультацию к онкологу.

Ранее Минздрав обновил перечень медицинских специальностей и добавил более 15 новых. Среди них — аналитическая токсикология, кинезиореабилитация, медицинская биология, медицинский массаж, медицинская зоология и другие.

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