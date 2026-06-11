В России обновили перечень медицинских специальностей

Минздрав обновил перечень медицинских специальностей и добавил более 15 новых

Минздрав России изменил перечень специальностей работников, имеющих медицинское и фармацевтическое образование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Из бумаг следует, что ведомство добавило в перечень более 15 новых компетенций. Среди них — аналитическая токсикология, кинезиореабилитация, медицинская биология, медицинский массаж, медицинская зоология и другие. С 1 сентября 2027 года в список войдет паллиативная медицинская помощь.

Специальности «бактериология», «вирусология» и «паразитология» останутся в списке до 1 сентября 2028 года. Ожидается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее Минздрав России убрал врачей-сексологов из списка медицинских и фармацевтических должностей. При этом в стране появятся новые специальности — нутрициолог и врач по медицине здорового долголетия.