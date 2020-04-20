Сообщение о ночном вывозе тел погибших от коронавируса в Москве признали фейком

В Москве возбуждено уголовное дело в связи с распространением заведомо ложной информации. Об этом в понедельник, 20 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, в интернете появилось сообщение о том, что в ночное время из обсервационного центра в Крылатском якобы вывозят тела людей, погибших от коронавируса. Это сообщение было признано фейком и опровергнуто как несоответствующее действительности. СКР возбудил уголовное дело по статье 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

В настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия по установлению личностей создателей и распространителей фейка. Расследование продолжается.

15 апреля сообщалось, что Генеральная прокуратура признала фейком видеоролик, в котором говорится, что коронавируса не существует.

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