Фейк о массовом заражении саратовских медиков вылился в уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после появления в сети фейка о массовом заболевании саратовских врачей коронавирусом. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Саратовской области.
Дело возбуждено по статье 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Фигурантам дела грозит до трех лет ограничения свободы.
Ранее в сети появился фейк о якобы инфицированных коронавирусом 44 медиках. Позднее региональный Минздрав опроверг эту информацию.
Круг подозреваемых в создании и распространении фейка устанавливается.
В Саратовской области зарегистрированы 35 случаев заражения коронавирусом. Четыре пациента выздоровели, двое умерли от тяжелых хронических заболеваний, не связанных с COVID-19.
Ранее 10 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело в Бурятии из-за фейка о сотнях заразившихся коронавирусом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения