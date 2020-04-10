В Бурятии возбудили дело из-за фейка о сотнях заразившихся коронавирусом

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в Бурятии из-за фейка о сотнях заразившихся коронавирусом; распространением недостоверной информации злоумышленник занимался из-за границы. Об этом сообщил СК РФ на своем сайте.
По информации следствия, 8 апреля в социальной сети неизвестный пользователь «публично распространил заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».
В СК уточнили, что нарушитель ложно сообщил о 300 случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бичурском районе. В ходе первоначальных следственно-оперативных мероприятий следователи установили, что публикацию распространил пользователь Rinat Kovbasyuk. Лицо зарегистрировало свой аккаунт в социальной сети с территории иностранного приграничного государства.
В настоящее время следователи пытаются установить личность и местонахождение подозреваемого.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения