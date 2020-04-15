Ролик о выдуманном коронавирусе признали фейком

Генеральная прокуратура признала фейком видеоролик, в котором говорится, что коронавируса не существует. Об этом «Ленте.ру» в среду, 15 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным Генпрокуратуры, был выявлен ряд интернет-ресурсов, где опубликован ролик с названием «Опомнись! Тебя обманули!». Видео пропагандирует идею об искусственном создании инфекции, которой якобы вообще не существует, а коронавирус — это ОРВИ, осложненное пневмонией.
14 апреля сообщалось, что у администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова прошел обыск. Он стал фигурантом уголовного дела о фейке про коронавирус.
По состоянию на 15 апреля, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек. Последним субъектом России, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения, осталась Республика Алтай.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения