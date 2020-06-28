Путин рассказал о цели визита в «красную зону» больницы в Коммунарке

Президент России Владимир Путин ходил в «красную зону» в медицинском центре в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, чтобы «убедиться своими глазами, как там все устроено». Об этом он рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает «Интерфакс».

«Одно дело — знать по докладам, а другое — прийти и самому посмотреть на месте. Я всегда, в принципе, так поступал, где бы чего ни происходило», — сказал президент. Он добавил, что «все были против» его похода в «красную зону», однако он перед посещением больницы проконсультировался со специалистами и выяснил, как максимально обезопасить себя от инфекции.

При этом Путин заявил, что «имел в виду» риск заражения. «Но тогда и Мишустин еще не болел, поэтому свобода поведения в высшем эшелоне у меня была», — добавил глава государства.

24 марта Путин лично посетил больницу в московском поселке Коммунарка. Он пообщался с главным врачом Денисом Проценко, у которого позже обнаружили коронавирус, а также навестил пациентов в защитном костюме и респираторе.

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