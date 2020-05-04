В Кремле объяснили личное участие Путина в решении проблем

Лично решать проблемы, которые можно завершить без участия президента, — одна из функций главы государства Владимира Путина. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос корреспондента, не раздражает ли Путина необходимость участвовать в вопросах, которые можно закрыть без него. Журналист напомнил Пескову, что во время совещания на прошлой неделе по пожароопасной ситуации в регионах между федеральным центром и региональными властями наблюдалась разобщенность, в итоге последней инстанцией в том вопросе снова стал Путин.

Песков напомнил, что глава государства получил поддержку людей, когда выставлял свою кандидатуру на выборах. «Поэтому это, конечно, его непосредственные президентские функции: взаимоотношения федерального центра, различных ведомств, межбюджетных отношений, регионального руководства», — добавил пресс-секретарь президента.

Путин 24 марта лично посетил больницу в московском поселке Коммунарка. Он пообщался с главным врачом Денисом Проценко, у которого позже обнаружили коронавирус, а также посетил пациентов в защитном костюме и респираторе.

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