Песков рассказал о необычных ощущениях при коронавирусе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о необычных ощущениях, которые он пережил, заразившись коронавирусом. Фрагмент его интервью программе «Москва. Кремль. Путин» опубликовал в своем Instagram журналист Павел Зарубин.

«Совершенно необычное ощущение, когда ты теряешь обоняние и вкус. Клубнику от курицы вы не сможете отличить», — признался официальный представитель Кремля.

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Он рассказал, что по симптомам коронавирус схож с гриппом, при этом вначале они не столь серьезны. Песков сообщил, что в тот день, когда он, скорее всего, заразился, он полтора часа занимался в спортзале, а потом пробежал семь километров. «Испытывал просто прилив сил и наслаждался своим прекрасным физическим и моральным состоянием», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Однако уже на следующий день у него поднялась температура. «Грипп, ломает», — описал свое тогдашнее состояние Песков.

О госпитализации чиновника и его жены, фигуристки Татьяны Навки стало известно 12 мая. 25 мая Песков сообщил, что вышел из больницы и начнет работать в домашнем режиме.

С начала вспышки коронавируса в России им также заразились премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев, министр культуры Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Все они уже выздоровели.

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