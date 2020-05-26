Песков после выписки проигнорировал приложение для соблюдения карантина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не установил после выписки из больницы приложение «Социальный мониторинг», предназначенное для отслеживания соблюдения гражданами карантина. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 26 мая.

«Я, честно говоря, нет, я не устанавливал», — сказал он в ответ на вопрос журналистов.

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