ФСБ захотела проверить защищенность систем контроля за самоизоляцией россиян

ФСБ проверит защищенность систем контроля за самоизоляцией россиян. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на межведомственную переписку.

По данным издания, в ФСБ отметили, что систем мониторинга поведения граждан в условиях пандемии коронавируса должны обладать «должной защищенностью» и сотрудники ведомства готовы оперативно проверять их на наличие угроз. Спецслужба также указала на то, что с ней следует согласовывать все технические задания и модели угроз безопасности информации при разработке подобных систем. Делала ли это мэрия Москвы — до сих пор неизвестно, отмечает председатель комиссии Ассоциации юристов России (АЮР) по новым технологиям Станислав Пугинский.

Роскомнадзор направил в департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы запрос с требованием предоставить информацию об условиях обработки и использования полученных через приложение «Социальный мониторинг» персональных данных москвичей. На основании этой информации будут сделаны выводы о соответствии приложения требованиям закона «О персональных данных». Как уточнили в Роскомнадзоре, по окончании режима повышенной готовности к ЧС, ДИТ в любом случае должен уничтожить персональные данные пользователей, внесенные в систему.

В Минкомсвязи при этом необходимости принимать дополнительные меры для защиты информационных систем и обработки данных не видят.

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