Полицейский попался ФСБ на выдуманном штрафе для гражданки Японии

В аэропорту Шереметьево сотрудник линейного отдела МВД России выписал гражданке Японии штраф за якобы просроченное разрешение на пребывание в стране. Об этом во вторник, 19 мая, рассказала «Ленте.ру» официальный представитель Московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте Елена Марковская.

Как установили сотрудники ФСБ, полицейский убедил 31-летнюю японку, что она нарушила режим пребывания иностранных граждан на территории России и выписал ей штраф. Он потребовал перевести семь тысяч рублей на банковскую карту своего друга.

В консульском отделе, куда женщина сообщила о случившемся, усомнились в правомерности действий полицейского. С документами у гражданки Японии все было в порядке.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Как уточнила Марковская, пока фигурант не задержан.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае участковый решил обманом завладеть квартирой 50-летней россиянки. Он вошел к ней в доверие, регулярно приносил алкоголь, а после продажи недвижимости, опасаясь, что его раскроют, убил женщину.

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