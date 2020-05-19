Полицейский попался ФСБ на выдуманном штрафе для гражданки Японии

В аэропорту Шереметьево сотрудник линейного отдела МВД России выписал гражданке Японии штраф за якобы просроченное разрешение на пребывание в стране. Об этом во вторник, 19 мая, рассказала «Ленте.ру» официальный представитель Московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте Елена Марковская.
Как установили сотрудники ФСБ, полицейский убедил 31-летнюю японку, что она нарушила режим пребывания иностранных граждан на территории России и выписал ей штраф. Он потребовал перевести семь тысяч рублей на банковскую карту своего друга.
В консульском отделе, куда женщина сообщила о случившемся, усомнились в правомерности действий полицейского. С документами у гражданки Японии все было в порядке.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Как уточнила Марковская, пока фигурант не задержан.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае участковый решил обманом завладеть квартирой 50-летней россиянки. Он вошел к ней в доверие, регулярно приносил алкоголь, а после продажи недвижимости, опасаясь, что его раскроют, убил женщину.