Российского полицейского уличили в перевозке убитого в багажнике автомобиля

В Челябинской области уволили со службы полицейского, которого уличили в перевозке тела убитого в багажнике автомобиля. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным издания, в ходе расследования уголовного дела об убийстве мужчины в Чесменском районе выяснилось, что его тело было доставлено к затопленному карьеру на машине, за рулем которой находился сотрудник правоохранительных органов. Впоследствии мертвого сбросили в этот карьер.

В пресс-службе управления МВД по Челябинской области сообщили, что полицейского уволили после служебной проверки. Материалы в отношении него переданы следственным органам, которые уже допрашивают мужчину. Сообщается, что пока он не задержан.

Убийство произошло в ночь с 16 на 17 мая. К жителю Чесменского района области приехали четверо знакомых, которым он задолжал. Во время застолья из-за долга вспыхнул конфликт, в итоге хозяина дома забили до смерти. Его тело выловили в карьере. 17 мая по подозрению в убийстве задержали двоих. По одним данным, сотрудник полиции был в ту ночь в компании, по другим, он непосредственно к убийству не причастен. Сам мужчина утверждает, что не знал о происходящем.

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