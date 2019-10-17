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Россиянин получил срок за покушение на мать из-за квартиры

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Приговоренный Геннадий Камышанский (справа)

В Ставропольском крае суд признал виновным в покушении на убийство местного жителя, избившего и душившего подушкой свою 79-летнюю мать. Женщина была вынуждена пообещать ему 150 тысяч рублей и квартиру, чтобы он оставил ее в живых, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, преступление было совершено 5 апреля 2019 года. В ходе ссоры из-за наследства 56-летний житель города Зеленокумска избил кулаками по лицу свою мать, после чего стал душить ее подушкой. Чтобы прекратить издевательства, потерпевшей пришлось посулить сыну деньги и недвижимость. Впоследствии женщина пожаловалась на произошедшее в правоохранительные органы.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Весной 2019-го российского актера Сергея Фролова насильно выселили из квартиры вместе с женой и ребенком. Жилплощадью обманом завладело «Международное кредитное бюро» (МКБ). Об этом писала директор артиста Наталья Грановская в Facebook.

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