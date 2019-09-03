Женщина внезапно обнаружила в своей квартире скелет

Одна из жительниц Харьковской области приобрела квартиру в городе Чугуевск и обнаружила в ней человеческий скелет. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Как следует из опубликованной харьковской полицией информации, человеческие кости на полу квартиры женщина увидела, придя проведать свою новую недвижимость через две недели после сделки. В сообщении не уточняется, посещала ли женщина квартиру до этого момента.

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Владелица квартиры обратилась к правоохранителям с заявлением о неожиданной находке, по факту обращения ведется расследование. Обнаруженные останки отправлены на экспертизу, возбуждено уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Подобные находки периодически делают владельцы и даже арендаторы квартир в разных городах и странах. Летом 2018 года сообщалось о том, что один из жителей Вильнюса, купив квартиру на городском аукционе, через несколько дней после сделки пришел взглянуть на новое жилье. Двери квартиры оказались запертыми изнутри, после аварийного вскрытия внутри нашли останки, предположительно, принадлежащие прежнему владельцу жилья.

Весной 2018-го жительница российского Северодвинска затеяла ремонт в съемной квартире. Рабочие нанятой ей бригады обнаружили на полу кладовки, под слоями монтажной пены останки мужчины. По заключению экспертов, останки пролежали в кладовке около десяти лет — это примерно соответствует сроку, когда пропал владелец квартиры.

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