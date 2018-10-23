Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы

Житель Петербурга обнаружил под полом своей квартиры, расположенной на первом этаже дома на Садовой улице, старинные рельсы. Об этом сообщает региональный портал Piter.tv.

Находка была сделана во время ремонта, при разборке полов. «Обнаружили вот такие рельсы/полозья. Они находились под всеми перекрытиями, настилами, бревнами и так далее», — рассказал порталу владелец квартиры.

«Мы с родителями натыкались на какие-то документы, что дом перестраивали в 90-х, но они там жили в то время, и никакого ремонта не было никогда», — добавил мужчина.

По словам местных жителей, дом 1835 года, построенный как флигель особняка мореплавателя Лисянского, не ремонтировался с 1891 года. Тогда в здании поменяли фасады.

Необычные находки не редкость при ремонте в старых российских домах. Так, в июле 2018 года при ремонте квартиры на улице Лизы Чайкиной в Санкт-Петербурге был обнаружен человеческий скелет. Останки нашли под полом на кухне. А в феврале 2018-го при замене водопроводных труб в одном из домов Москвы строительная бригада наткнулась на человеческий череп.

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